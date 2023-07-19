警方獲報火速到場將黃男逮捕。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣49歲黃姓男子，18日凌晨12點20分，闖入銅鑼鄉1間民宅，試圖拉轎車車門行竊，過程中還撐傘躲監視器，屋主聽見奇怪聲音連忙報案，警方火勢趕到現場，黃男被依現行犯逮捕，警方查出他以類似手法行竊10起案件，19日將黃依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

黃男為躲避監視器，刻意撐傘闖入被害人家中，並不停拉扯對方轎車車門，要偷取車內財物，因為轎車警報發出聲響，讓屋主驚覺有異，透過監視器看見黃男形跡可疑連忙報警。

苗栗警分局銅鑼分駐所當時接獲報案，隨即派員警到場將黃男逮捕。苗栗分局指出，全案能當場破獲，除了屋主住家裝設監錄系統並能在第一時間報案外，另個破案關鍵就是員警獲報後，第一時間馳赴現場，才能將黃男當場逮獲，監錄系統日益普及，屋主因裝設監錄系統，即時發現宵小入侵成了破案關鍵。

所幸黃男並未得手就被逮捕，不過警方調查，黃男早利用類似手法，在苗栗縣公館鄉、銅鑼鄉一帶犯案，光被查獲的就有10多件，2年前有名刑警也同樣遭殃，不過當時僅損失20元，這次再度落網，可謂賊星該敗。