泰國憲法法院今（19）日宣布，正式對泰國選舉委員會提起的關於前進黨黨魁皮塔下議員資格的釋憲申請立案，皮塔被暫停國會下議員職務。

泰國憲法規定，禁止國會下議員候選人持有媒體股份。皮塔在參選泰國下議員時仍持有媒體公司股份，泰國選舉委員會因此於12日，正式向泰國憲法法院提起對皮塔下議員資格的釋憲申請。

根據泰國憲法規定，泰國憲法法院正式立案後，將立即暫停涉嫌違反憲法的下議員職務直至最終判決。