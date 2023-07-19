美國前總統川普被指控在2021年初卸任後，將部分核子和國防文件帶回他在佛州的寓所「海湖俱樂部」（Mar-a-Lago），成為史上第一位被聯邦政府控告的卸任元首。外媒最新消息指出，除了國家機密文件之外，還有數件以色列古文物，包含一組國寶級陶製油燈，據信也被川普私藏在住所，以色列高級官員多次嘗試取回，但都無法成功。

根據以色列《國土報》、《衛報》18日報導，以色列文物管理局（Israel Antiquities Authority）在2019年將一批古文物借給白宮，預定在當年12月的「光明節」（Hanukah）點燈活動中展示，但後來白宮認為，文物可能來自以色列占領的約旦河西岸，恐怕將引起不必要的紛擾，便未按計畫進行展示，但也沒有歸還以色列。

The Israel Antiquities Authority believes that a set of missing ancient ceramic oil lamps are at former President Donald Trump's Mar-a-Lago estate. https://t.co/UvDj5vgHfF — JTA | Jewish news (@JTAnews) July 18, 2023

時任以色列文物局局長哈森（Israel Hasson）說，為了避免運送過程中發生意外，他堅持「要由我們的人去把文物拿回來，但後來（2020年初）新冠疫情爆發後，一切都卡住了。」他找上一位長期贊助以色列古蹟，且和美方關係不錯的美籍猶太裔人士福斯（Saul Fox），要求他幫忙保管，但直到幾個月前，以色列當局才得知文物被放在「海湖俱樂部」。

現任以色列文物局局長埃斯科齊多（Eli Eskozido）表示，他已經聯繫了以色列外交部長和前美國駐以色列大使，請求他們協助歸還這些文物，但迄今未果，也不清楚川普是否知道這些物品就在他的莊園內。一名消息人士表示，如果這些東西「最終出現在某個洗手間內」，他也不會感到太意外。

川普因非法持有機密文件，面對37項罪名指控，聯邦法院起訴書中指出，他將機密文件隨意堆放在寓所的辦公室、臥室和淋浴間等地，連一處對外開放的舞廳也有，引發大眾關注。