去年金鐘影集《俗女養成記》獲得不少觀眾喜愛，飾演小時候版本女主角「小嘉玲」吳以涵因此爆紅，其實她是童星出身，4歲就出道的她拍攝過相當多作品，如今年滿15歲的吳以涵已經長大成優雅的小淑女，準備升上高中，她忍不住曬照難掩期待之情。

吳以涵近日曬出一張笑容燦爛的照片，開心宣布：「高中報到完畢！」，許多網友紛紛祝賀與讚美她，絕對是校花一枚，可能未入學就先轟動。豈料，「高中報到文」曝光後，吳以涵又在臉書PO出一張白眼照，在文中抱怨：「想吃個思樂冰好難，每次去不是製冰中，要不然直接故障！」除了吃不到思樂冰外，吳以涵更偷偷在文末以標籤文字道出自己心聲：「不要再問我高中讀哪啦」、「隱私」。

這幾天疑似有許多網友好奇吳以涵就讀哪所學校，讓吳以涵只好發文公告表示：「不要再問」，此篇貼文曝光之後，網友紛紛留言支持：「以涵～放心我不問！妳好可愛～哈哈」、「以涵翻白眼還是一樣這麼可愛」、「其實白眼是為了最後一句吧」、「那個翻白眼已經看不出是真的還是修的了」、「不問了，那大學讀哪？」

事實上，13歲的童星吳以涵出道8年，因《俗女養成記》一舉入圍女主角獎，她觀看入圍公佈時相驚訝，「完全沒想過會入圍，媽媽聽到我入圍後，從地板跳到沙發抱著我一直尖叫，我最謝謝的就是媽媽帶著我東奔西跑。爸爸還連發了五個不同表情的貼圖給我！」這次對上劇中「大嘉玲」謝盈萱讓她很緊張，不過也期待可以和大家一起走紅毯。