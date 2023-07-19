縣議員胡仁順、林則葹受理吳小姐陳情，指出在長期遭受男聘雇員摸大腿、在耳朵邊講話等肢體接觸性騷擾，也要求縣府性平教育要檢討。（王志偉攝）

地政事務所受理吳小姐申述內容。（翻攝照片）

吳小姐指控職場霸凌與性騷擾，一字一句寫下事發經過。（王志偉攝）

花蓮地政事務所爆性騷擾案。（王志偉攝）

花蓮縣政府也爆發性騷擾事件，剛考上公務員分發到地政事務所測量工作吳小姐指控，2年來遭蕭姓資深測量助理員性騷擾，直到今年4月提性騷申訴，不僅汪姓主管置之不理，加害人蕭某仍放話「妳去告啊，能奈我何，是妳難堪」，性平調查委員會立案要求蕭上3小時性平課程，但事件過後4個月，蕭仍在單位上班，縣議員胡仁順痛批「官官相護」。地政事務所回應，將於7月25日召開考績會討論懲處。

吳小姐今天由縣議員胡仁順、林則葹陪同召開記者會，吳小姐指控，2020年考上公務員，隔年3月分發到花蓮地政事務所服務，初任測量工作，主管將蕭姓測量助理配合她協助測量工作，蕭卻自恃在地政事務所16年資歷，自視甚高，常說別人長短私事，貶低他人，藉執行職務之便，對她摸頭、下巴、肩膀及大腿內側，還在耳朵邊講話等肢體接觸性騷擾，她一直忍受蕭一次次的性騷，還要擔心他刁難惱怒不配合工作。

吳小姐控訴，今年3月間，她向長官汪課長告知被性騷，課長卻說要多溝通，說怎麼溝通讓蕭能接受，要順著蕭，此番言論讓她無言以對，3月底表明要申訴蕭，課長才將蕭姓助理調離任助理。

4月提出性騷申訴，未料蕭某卻放話「去告啊，能奈他何，是你難堪」，說是吳小姐愛慕追求他、糾纏他，惡意誹謗名譽行為。

吳小姐泣訴，課長知道性騷卻未立即有效處理，5月底在父親陪同下與課長、祕書、人事主任溝通，課長卻當面咆哮訓斥，說「我怎麼有臉來，來做什麼，這件事發生在他任內嗎」？反遭長官刁難，讓吳小非常錯愕，「是我錯了嗎」！

吳小姐哽咽，地政事務所受理，做出3小時性平訓練課程，但期間官官相護，單位主任不聞不問，從未找她關心安慰，讓她對公務機關失去信任，冷血寒心。

縣議員胡仁順表示，吳小姐對汪姓主管、蕭某提性騷申訴，該單位於6月19日、7月6日對兩案做出判決成立書，其中判定要求蕭某上3小時性平課程，但至今仍未對聘任的測量助理員做出任何處置和處分，一個聘雇人員能在同一單位待了16年，遇到性騷擾成立案件也安然無事，是否是因為後台很硬？

胡仁順說，性騷擾事件的被害人可能因為權力不平等、怕二度受傷等因素，常選擇隱忍以求息事寧人，公務機關涉及考績、工作任務安排等掌握在主管手上，受害人舉報反遭主管採取淡化、忽視，希望縣府能針對主管提高性平教育意識，事先預防，打造性別平等的環境，性騷擾的加害人應該要有適當的懲處。

林則葹也說，在職場上被性騷擾的人要勇敢站出來舉發這些狀況，呼籲縣府要對這些性平案件處理程序，要做全面的檢討，建立明確的制度，切勿消極以對造成受害人的二度傷害。

縣府人事處長曾淑芬說，花蓮地政事務是獨立機關，依照性騷擾或職場霸凌辦法的處理流程，先由機關受理，都有相關明確權益保障的救濟程序，地政事務所依調查小組報告來做處理，接著會召開考績會決議申訴對象的懲處結果，再提送縣府，會站在督導角度，協助花蓮地政事務所處理，一定會積極保護當事人，絕對不會官官相護，至於當事人在職場調適或心理重建的部分，會加以協助。地政事務所則回應，7月25日召開考績會討論懲處案，也會加強員工性平教育。

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