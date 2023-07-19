雲林縣台西鄉「娃娃同學會」展覽，1公分的鉛筆芯雕刻娃娃巧奪天工。（張朝欣攝）

雲林縣台西鄉海口故事屋19日舉辦「娃娃同學會」展覽，特別邀台西子弟、知名服裝設計師林國基設計台西吉祥物「台西木娃娃」，台西木娃娃以日本「木芥子娃娃」為發想，加入文蛤、牡蠣等台西在地特色，創作高130公分娃娃，也有小至1公分的鉛筆芯雕刻娃娃，500多個各式娃娃令人目不暇給。

林國基蒐藏各式娃娃20餘年，希望能在台西家鄉成立「娃娃博物館」，因此與台西鄉藝術協會理事長丁仁桐共同舉辦「娃娃同學會」，展出300多個木芥子娃娃，以及100多個全台藝術家彩繪的台西木娃娃，19日起展至9月10日，第1天安排鄉內國小學童參觀，藉此扎根在地藝文幼苗。

丁仁桐表示，木芥子娃娃是日本有名的特色娃娃，林國基老師以此為發想，創作台西木娃娃，其中最大的娃娃高130公分，由他負責製作，台西盛產文蛤、牡蠣，因此以文蛤殼與牡蠣殼裝飾外表，打造最具在地特色的娃娃。最小娃娃則由雲林縣二崙鄉鉛筆芯雕刻達人李健竹，以鉛筆芯雕刻出1公分娃娃。

丁仁桐說，林國基老師認為娃娃是服裝設計的縮小版，因此蒐集大量娃娃作為創作靈感，除了木娃娃，還有上萬個芭比娃娃，最大心願是在家鄉設置1座娃娃博物館，讓孩子可以接觸到不同的藝術文化，之前已舉辦過芭比娃娃展，此次木娃娃展是第2波，日後還會持續辦理相關展覽，為成立娃娃博物館暖身。

「娃娃同學會」展覽即日起至9月10日，每周三至周日上午10點至下午5點展出（周一、周二休屋），期間提供免費彩繪台西木娃娃體驗課程，歡迎民眾一起來帶動文化新風潮。