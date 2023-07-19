雖然5字頭以上已成為新北市預售屋的主流，但是消費者仍有機會找到2字頭的預售屋！觀察今年1-5月新北市單價2字頭的預售屋交易中，以淡水區交易量148筆最多，平均單價約每坪28.1萬元，其次則是「八里區」的29筆，平均單價每坪為28.2萬元，交易量為29筆。這些2字頭預售屋普遍集中在淡水區、八里區兩地，金山區、三芝區與鶯歌區則有零星個案。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，近年來，在全球貨幣寬鬆、資金潮挹注下，房市交易火熱，連帶提升民眾對房價上漲的預期，而在原物料、工資成本上升等因素，讓房價居高不下，新北市的預售屋5、6字頭已成主流，連3、4字頭比例加總都未達三成。顯示若想在新北市買到低單價的預售屋，難度恐怕是越來越高。

陳金萍說明，淡水區因位居雙北地區的邊陲地帶，再加上交通不便、沒有產業支撐等不利因素，讓房價一直處於較低的狀況。但隨著淡海新市鎮陸續開發，淡海輕軌通車、淡北道路及淡江大橋也即將於今年完工，將能串聯交通網絡，交通題材加上建商積極推案下，讓淡水區成為推案量與交易量都名列前茅的行政區，而八里區同樣具備台北港特定區開發前景優勢，加上交通機能逐漸獲得改善，讓淡水區與八里區人口快速增加，加上相對親民的房價，逐漸成為雙北市購屋族群移居的首選之一，尤其深受首購族、小資家庭或北漂族的青睞。