金馬獎名導演魏德聖過去以作品《海角七号》、《賽德克．巴萊》走紅，今(19日)卻被爆料資產遭查封，源頭就是中影董事長郭台強，拿出當年魏德聖簽發的4500萬元本票，聲請執制執行獲台北地方法院裁准確定。今魏德聖透過公司回應聲明，表示因律師出國，本來沒有想在第一時間回應，但見報導曝光，不得不說出被郭台強設計一事，更反問：「這算公平正義嗎？」而郭台強方面目前暫未回應。

今據《鏡週刊》報導，魏德聖所經營的果子電影、文化部、金馬執委會上周被台北地院發出強制執行命令，主因是魏德聖積欠債務，而關鍵證據是中影董事長郭台強手上有魏德聖所簽的4500萬台幣本票，然而魏德聖表示，自己當時簽下本票是「應對方作帳要求」，且當時正在忙拍電影，質疑郭台強設局，並透過律師向法院提出異議聲明。

而對此，被欠債的一方鑫鴻公司回應，整個過程合法並未有任何設局舉動，本票也是魏德聖親自簽下的，由於魏德聖一方遲不還錢，才會採取法律行動保護自身權益。稍早，魏德聖透過果子電影的官方臉書發表聲明指出，他們猜到對方一定會反駁尊重司法，「但是所有的證據都是你們設計來的，司法又是只看證據來判是非，而不去判斷證據取得的動機與公正性」，他們也承認導演太信任對方才被設計，但認為這社會還是應該要有所謂的公平正義，「壞人就是壞人，壞人做壞事就該被制裁」。

【果子電影聲明稿全文如下：】

去年年底這個案子一爆發，我們就請黃秀蘭律師處理，她最清楚案情，本來是想請我們黃秀蘭律師來跟大家說明，但是不巧黃律師剛好出國不在台灣，要七月底才回來...

不過，我們覺得既然事實都披露了，接下來該換郭董出來說一下，從頭到尾他們是怎麼的精心設計布局，怎麼從只投資賽德克巴萊一半的資金，到最後變成所有的版權都屬於他的，所有的票房營收也没分過帳，然後我們變成欠他一筆從來沒匯款紀錄的四千五百萬？

然而我們也可以猜到他們公司的回應一定是：「讓證據說話，讓司法解決…」但是所有的證據都是你們設計來的，司法又是只看證據來判是非，而不去判斷證據取得的動機與公正性，這種司法判定，我們根本無能為力。所以我們還是認為郭董應該直接回應，換讓社會大眾來判斷是非；而不是用龐大的律師團、會計團來干擾司法正義！

我們知道有些人還是喜歡用看笑話的方式在酸我們：「誰叫你胡塗（糊塗）亂簽名，被騙活該！」我們承認我們導演當時不聰明，又太信任郭董，才會被設計，但是如果導演被騙、被設計是活該！那郭董刻意奪取權利就應該嗎？為什麼不是惡人受罰？而是好人要受罪…這算公平正義嗎？為什麼一家這麼大的企業集團，要做這麼惡劣的事情，來毀掉一間那麼小的公司、一個只想專心拍好電影的導演？請也不要再說在商言商，商人本來就是這樣….壞人就是壞人，壞人做壞事就該被制裁。

#MeToo那些受害的人，為什麼明明知道法律已經過了追訴期，已經無法制裁這些加害者，但她們還是願意冒著名譽的風險出來指控？不就是期待整個台灣社會還有公平正義，不就是期待惡人至少還能被大眾譴責嗎？壞人不能因為做了好事就不叫壞人，壞人要停止做壞事，才能被慢慢接受變好人…所以接下來應該換郭董說話！

果子電影有限公司

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