氣溫飆高食欲不振，酸辣料理成新寵，王品集團旗下平價鍋物品牌「12MINI快煮鍋」人氣鍋物綠咖哩鍋重磅回歸，泰式打拋豬肉飯、麻辣鴨血豆腐同步開賣，還可加點金桔檸檬冰沙消暑氣，喚醒鐵粉們今夏味蕾，「石二鍋」年度力作汕頭沙茶鍋，推出後佳評如潮。

迎接酷夏來臨，「12MINI快煮鍋」7／20起新品連發，散發滿滿南洋風情，最經典的綠咖哩鍋，在粉絲狂敲碗下重出江湖，湯頭基底以綠辣椒、香茅多種辛香料精心熬煮，散發獨特濃厚的椰奶香氣，入口濃郁又不膩口。

副食新添泰式打拋豬肉飯，以豬絞肉乾煸出油，並加入辛香料、新鮮蕃茄、九層塔拌炒提味，柔嫩多汁的打拋豬拌著白飯，香辣過癮讓人忍不住一口接一口，點鍋物即可用換購價25元嚐鮮。吃辣開胃新夥伴還有麻辣鴨血豆腐，醬汁先以數十種中藥材細火慢熬，麻辣鴨血豆腐再入鍋滷透，吸附飽滿醬汁咬下瞬間爆漿，絕對能征服無辣不歡的顧客。

「石二鍋」汕頭沙茶鍋推出後好評不斷，油蔥酥、花生、魷魚及秘方香料拌炒的特製沙茶醬，搭配柴魚昆布高湯熬煮，並加入酥炸過的扁魚提鮮，湯底升級價只要30元。還可加點火鍋料四天王米血、蛋餃、鱘味棒及芋香貢丸，新鮮加點最低價25元起，想嚐鮮不用怕傷荷包。

歡慶「石二鍋」首度插旗永和，永和永利店將於7／21開幕，開幕前五日到門店消費，出示王品瘋美食App會員QR Code完成累點，即享瘋點數加倍送，最高現賺6％點數回饋，下次用餐結帳可一點折抵一元，消費折抵無上限。