韓國公開賽》

世界羽聯BWF世界巡迴賽超級500系列韓國羽球公開賽，台灣球迷期待的女單名將戴資穎19日下午接近1點半登場，首輪迎戰左手持拍的世界排名第45印度女將班索德（Malvika Bansod），小戴克服第1局前段的亂流，僅花28分鐘便順利21比17、21比7前進16強。

由於面對生涯首次對壘的選手，加上班索德左手持拍，首局戴資穎還在熱機、適應場地及對手打法，開局先0比2落後，這一局前半局小戴比較是處於劣勢，雖3度追平比數，還是8比11被印度對手以領先進入技術暫停，經過技術暫停和教練溝通，回到場上連得4分首度將分數超前，雙方再拉鋸一段後，該局後段小戴利用靈活手法讓對手出現一些回擊失誤爭取到4分領先，並以20比17握有3個局點，最後以漂亮直線攻擊壓線好球得分、收下首局。

這場比賽場邊仍可聽到戴資穎球迷熟悉的「小戴加油」喊聲，第2局一開始班索德還是想挑戰戴資穎，也曾4比3超前，不過之後小戴更加掌握狀況，連得13分取得16比4絕對優勢，並以20比7擁有多達13個賽末點，第1個賽末點小戴就以漂亮好球得分，結束這場不到半小時的對抗。

戴資穎在球場上常常展現靈巧手法。（Badminton Photo提供）