NONO（陳宣裕）遭網紅「小紅老師」指控多次性侵、騷擾她及多名年輕女子，小紅老師6月30日到台北地檢署按鈴控告他涉嫌性侵、性侵未遂、強制猥褻、性騷擾、性侵未成年少女等罪，NONO目前只在臉書道歉、宣布停工反省，老婆朱海君行程則不受影響，但今（19日）則傳出NONO和老婆朱海君離婚，對此，朱海君經紀人原本表示不回應，後來再強調「沒有離婚」。

NONO身陷桃色風波，朱海君尚未對外公開發言，連帶遭網友出征，NONO和朱海君甚至在今一度傳出10年婚姻走到離婚；對此，NONO經紀人表示：「沒有要回應。」低調不願評論。根據《三立新聞網》報導，朱海君經紀人原本表示不回應，不過對方事後強調沒有離婚，謝謝大家關心，「請不要打擾海君」。

NONO遭提告性侵，神隱的朱海君，在6月29日首度現身台中商演，獻唱3首情歌，還唱到哽咽、轉身拭淚，不過她仍敬業完成演出，朱海君唱完就快閃離場，沒有多做停留。

目前NONO遭「小紅老師」告涉嫌性侵、性侵未遂、強制猥褻、性騷擾、性侵未成年少女等罪，小紅老師強調，會走到這一步，就是因為NONO不道歉，受害者才會聯合起來打一場覺得不會贏的仗，要「送他去關」；對此，NONO、朱海君夫妻的經紀人昨回應：「那就交由司法調查。」

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。