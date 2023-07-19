聯合航空（UAL）今（19）日宣布，10月30日起台北直飛舊金山航班將增至每日2班，每周14個班次（東行），待主管機關核准後執飛。

聯合航空大中華區、韓國及東南亞區域銷售董事戴亞斯（Walter Dias）表示，該公司是唯一在台灣服務旅客的美籍航空公司，即將推出的冬季航班中，將目前台北直飛舊金山的每日班次增加一倍至每日兩班。新增班次是下午台北起飛及晚間舊金山起飛時段，並可透過該公司位於舊金山的樞紐機場銜接美國本土、加拿大和拉丁美洲等70多個目的地。

新增的台北出發航班UA852將在每日中午過後自台北起飛，並於當日上午抵達舊金山。回程航班UA853將在舊金山當地時間10月29日午夜前首航，並於出發地日期的兩日後清晨時間抵達台北。全新航線將由波音777-200ER廣體機型執飛，該機型配有 50 席 United Polaris商務艙座位、24 席豪華經濟艙座位及202席聯合經濟艙座位。