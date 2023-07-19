中華電1996年公司化，歷經台灣政府推行國營事業民營化，藉由幾次釋股，於2005年政府持股至50%以下。2003年7月17日，20年前中華電迎來了其歷史上的重要階段，成為亞洲第一批擠身全球最大國際資本市場─紐約證券交易所─的企業。多年來，中華電持續推動多元化品及服務並快速成長，成為全球主要的資通訊公司之一。

郭水義表示，很榮幸能再度回到華爾街與紐約證券交易所，一同慶祝和紀念中華電的重要里程碑。中華電的發展經歷充滿了挑戰和激動人心的時刻，自成立以來，我們的團隊一直關注於長期發展，並為全球股東創造長期價值。今天回到紐約證交所，是一個重要的里程碑，反映了中華電信持續變化的商業環境下仍屹立不搖，持續為所有利益關係人─包括股東、客戶、員工、供應商和社區─提供以客戶為中心的服務。我們對多年來的成就和成長感到驕傲，同時將繼續聚焦永續發展，為客戶提供高品質的服務，有效且有益地運用資本，同時為全球股東創造價值，迎接中華電的下一個篇章。