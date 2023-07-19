南非總統拉瑪佛沙在今天公布的法庭文件中指出，逮捕俄羅斯總統蒲亭等同是對俄國宣戰。作為「金磚五國」峰會主辦方，南非目前正為接待蒲亭一事爭論不休。

法新社報導，南非8月將在約翰尼斯堡（Johannesburg）主辦金磚五國（BRICS）峰會，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）已受邀出席。

然而，國際刑事法院（ICC）今年3月對蒲亭發出逮捕令，理由是他犯下強制遷移烏克蘭兒童到俄羅斯的戰爭罪行。若他出席這場會議，南非作為國際刑事法院成員國，有義務將其逮捕，這使南非陷入左右為難的境地。

南非的外交難題正在法庭上演。主要反對黨「民主聯盟」（DA）向法院申訴，試圖迫使政府採取行動，確保蒲亭在踏入南非時被逮捕，並移交給國際刑事法院。

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）在回應宣誓書中表示，民主聯盟的申訴「不負責任」，將使國家安全受到威脅。

拉瑪佛沙說，俄羅斯已明確表示，逮捕蒲亭將被視為向俄羅斯宣戰。

他說，「冒險與俄羅斯開戰，與我們的憲法相牴觸」，而這也違背了他保護國家的職責。

拉瑪佛沙寫道，執行逮捕恐破壞以南非為首國家結束俄烏衝突的努力，也會將「任何和平解決方案排除在外」。

拉瑪佛沙說，南非正根據國際刑事法院的規則尋求豁免，理由是實施逮捕可能威脅「國家的安全、和平與秩序」。

拉瑪佛沙6月率領非洲7國和平代表團，包括埃及、塞內加爾及尚比亞領袖，前往基輔（Kyiv）和聖彼得堡（Saint Petersburg）舉行會談。

國際刑事法院條文規定，成員國若發現可能妨礙執法的疑慮時，應向法院諮詢。另外，如果執法需要國家違反外交豁免權的國際規則，則法院不得繼續提出逮捕請求。

金磚五國成員包括巴西、俄羅斯、印度、中國和南非，自詡為制衡西方國家支配經濟的力量，目前由南非擔任輪值主席國。

南非副總統穆什迪爾（Paul Mashatile）最近接受南非媒體採訪時表示，南非政府一直試圖說服蒲亭不要前來與會，但至今尚未成功。