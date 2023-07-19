新北市今年度修法公告，將噪音車行為罰原管制時段，由夜間8小時擴大為全日24小時，從7月18日起施行，新北境內不分時段，車輛上路若使用未經主管機關噪音審(檢)驗合格之排氣管，將依違反噪音管制法處3000元至3萬元罰鍰，施行首日祭出150張罰單。

新北市環保局長程大維說，中央未立法源頭管制改裝車輛及修正車輛噪音管制標準，新北市率全國之先，2017年公告夜間管制時段，禁止行駛車輛違法改裝排氣管，今年再度修法公告，將噪音車管制時段從夜間8小時擴大成全日24小時，從本月18日起，新北市境內不分時段，只要上路車輛未符合排氣管標準，將告發處分。

環保局指出，基北北桃縣市7月1日啟動暑假麥噪專案，新北環警截至18日夜攔15場次，配合170處固定式和18場移動式噪音科技執法取締，總計取締開罰892件噪音車，另依「噪音管制法」裁罰基準，針對夜間制時段(晚上11點至翌日7點)加重裁罰至每件6000元，累犯可裁處3萬元罰款。

環保局表示，本月18日白天時段違法噪音車已近百件，一天裁罰150件，市府也透過第三方警政力量，針對疑似從事車輛改裝店家的跨局處聯合稽查仍持續進行，車行反應，不少車主已要求改回原廠管，改善車輛噪音問題。

程大維說，新北市不僅會在暑假期間推動麥躁專案取締噪音車外，也透過公告法令修正降低噪音車擾民，影響居住安寧，盼民眾合法改裝，也盼中央變更法規，落實全國車輛噪音的源頭管制。