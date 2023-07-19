國民法官審理首案！新北市63歲季姓婦人因不堪范姓丈夫長期家暴，去年趁丈夫熟睡時持刀弒夫，被依涉犯殺人罪起訴，新北地院今進行交互詰問程序，當時負責刑事鑑定的員警到庭作證，也以鑑定人身份，還原現場鑑識狀況，其中季女對死者潑鹼片水、現場血跡清理成檢辯攻防主軸。

新北市63歲季姓婦人因不堪范姓丈夫長期家暴，去年11月30日因被酒醉范男辱罵，一時失控持菜刀猛刺范男頸部及胸口，導致范男身亡，季婦犯後報警自首，被依殺人罪起訴，成為國民法官審理案件。

檢方傳喚當時負責本案刑事鑑定的陳姓員警，同時請他以鑑定人身份協助，檢方詢問他為何鑑定報告顯示，范男屍體正背面有多處深色脫皮痕跡，疑遭腐蝕性液體潑灑。陳員說，范男手、背後的皮膚都呈皮革化，季女一開始是稱用藥酒潑灑，但經相驗後，法醫認為是遭酸鹼性液體腐蝕，後續詢問季女，她則改稱是用鹼片水潑灑。

另外，檢方也詢問鑑定報告有提及，季女犯後曾清理現場，陳員回應，因廚房、浴室排水孔都有血跡反應，季女也有坦承，有清理現場，並將擦拭血跡的抹布放在茶几上。

有2位國民法官也分別提問「鹼性反應主要集中於背部，是否是因范男仰躺掀衣造成？」、「從腐蝕性傷口是否可得知要花多少時間造成？」陳員回應，主要集中在背部可能是因范男仰躺，液體沉積在背部造成，至於從腐蝕性傷口推斷需花多少時間造成，他無法判斷。

另有1名國民法官問及血液採集和潑灑是在死前或死後，因語意表達不清，一開始陳員並未聽清楚問題，後續則表示，因血液已混雜到鹼片水，有些甚至呈現發黑狀況，因此無法確認凝固狀況，但從血液噴濺的範圍，可得知屍體沒有被挪動過。

對於陳員陳述，檢方認為，季女有潑灑鹼片水，足認犯罪手段惡劣、態度不佳，且第一時間告知警員是用藥酒潑灑，也可認犯後態度不佳，而根據現場跡證也可證明季女有擦拭現場。

不過，辯方反駁，死亡時間並非陳員專業，但該點至關重要，因死前潑灑是犯罪手段之一，死後潑灑也不能確定是毀壞屍體，而季女也沒有說過用藥酒潑灑一事，針對廚房和浴室的流理台有血跡部分，僅是因季女下意識要洗手清潔，並非要滅證。

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