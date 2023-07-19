員警拿食物引誘小貓出來，但驚嚇過度的小貓卻不領情。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

員警拿食物引誘小貓出來，但驚嚇過度的小貓卻不領情。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

民眾日前駕車行經台中市潭子區，看見小貓橫臥於車道，民眾將車靠近欲救援，不料貓受驚嚇瞬間躲進輪框內不肯出來，巡邏員警發現，拿食物引誘均無效，小貓愈躲愈裡面，眾人合力將車推往100公尺遠的汽車美容廠，在拆除車輛底盤塑料後，終於底盤縫隙中找到小貓。

大雅警分局指出，潭子分駐所警員鄭傑夫、蔡易霖日前傍晚執行巡邏勤務，行經潭子區雅潭路時，見一台自小客車停放在快車道上，駕駛及乘客站立於車道中央，險象環生；警方以為發生交通事故，立即將車輛停放於後方協助警戒，並上前了解。

民眾表示，他們路過該路段時，見小貓橫臥於車道，調頭返回想給予救援，沒想一下車靠近時，小貓疑受到驚嚇，居然奔向民眾車輛後方，並蜷伏在右後輪框內，他們不敢移動車輛，但卻束手無策。

警方到場時，民眾有已通報1999聯繫救援，但獸醫要1小時後才能抵達現場，潭子所員警眼看時近傍晚，尖峰車流量大，若不立即恢復交通將造成車流壅塞，鄭員連忙聯繫所內巡佐林金元攜帶貓罐頭、肉泥等到現場。未料，小貓不受食物吸引，更向上攀爬進入車輛底盤內部。

所幸距離案發地點100公尺處有汽車美容廠，經員警協調後，眾人合力將車推進汽車美容廠，由車廠員工協助拆除車輛底盤塑料，終於在底盤縫隙中找到小貓，由獸醫將小貓拉出送醫救護。