兩岸服務貿易協議重啟與否成為2024總統大選熱門議題，有立委關切政府態度，行政院長陳建仁19日重申，10年來國際貿易情勢已有很大轉變，沒有必要再簽服貿，也沒有繼續討論的必要；此外，也有立委質疑政府7年來未提兩岸協議監督條例草案，陸委會主委邱太三表示，現行兩岸人民關係條例已涵蓋政治性議題，只要有重大影響性，相關單位將按照法條進行。

陳建仁上午赴立法院臨時會專案報告「駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會關於台灣與美國間貿易協定」並備詢。

民進黨立委賴瑞隆質詢提到，當前有人主張要重啟服貿，但外交部政次李淳表示，服貿像是過期、臭掉雞排。陳建仁表示，10年來國際貿易情勢已有很大的轉變，也與當時簽服貿的環境不同，如當時諸多開放項目，中國都已對外資開放，且全國都在「去危險化」的階段，目前沒有必要性再來簽服貿，也沒有討論的必要性。

賴瑞隆指出，有人說兩岸要在一中框架下談判，但84％台灣民眾反對一國兩制。陳建仁表示，九二共識是中國主張重啟兩岸協商的前提，這也是恢復兩岸任何協商的最大障礙，政府支持在不涉及政治前提、對等尊嚴恢復兩岸的經貿交流與互動，但目前最大障礙還存在，必須更加努力才行。

此外，立委也指出，兩岸協議監督條例喊了很久，但民進黨執政7年來，始終未將草案送進立法院。陸委會主委邱太三表示，現行兩岸人民關係條例第5之3條，已經涵蓋政治性的議題，只要是對憲政重有大影響性，相關單位都會做政治性評估，就按法條進行。

立委提到，除了政治性協議外，舉凡經貿協議、服貿，都需要制訂兩岸協議監督條例，拘束未來權利擁有者別鑽漏洞，他重申政府必須負責任地提出兩岸協議監督條例，況且這是民進黨一直以來的主張。

邱太三回應，兩岸人民關係條例第5條，在簽訂一般性的協議就已授權誰去談、要怎麼談，若協議牽涉到憲政或者重大政治影響性，就就按照兩岸人民關係條例第5之3條的規定辦理。