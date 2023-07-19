泰國國會上下兩院今（19）日將舉行總理選舉第2輪投票，能否成功選出總理成為各方關注焦點。如果今天前進黨黨魁皮塔無法獲得足夠支持出任總理，泰國會第2大黨為泰黨將推舉房產大亨斯雷塔（Srettha Thavisin）競選總理。另外，令人擔憂的是，已擁有188票的原執政黨如果今天提名新的總理候選人與皮塔競爭，其再加上250名保守派上議員的選票，足以組成少數派政府。

綜合媒體報導，在13日的總理選舉首輪投票中，唯一候選人皮塔未能獲得所需的過半支持375票。由於前進黨試圖修改泰國刑法第112條有關冒犯君主法的條款，以及皮塔因持有媒體公司股份而引發的參選資格爭議，皮塔只獲得上議院250票中的13票，勝選前景不容樂觀。

皮塔15日曾表示，如果前進黨失去作為主導組閣政黨的機會，那麼將準備好給予獲得第2高票的為泰黨，在聯合簽署的諒解備忘錄下主導民主派8聯盟組建政府的機會，前進黨的下議院席次將支持為泰黨的總理候選人。

8黨聯盟17日重申，皮塔是第2輪投票中的唯一總理候選人。不過，上議院議員頌猜表示，如果要以動議形式重新提名皮塔，必須豁免國會第41條條款，即未能獲得國會批准的動議不得在同一次國會會議上重新提交，而豁免需要得到兩院議員的批准。

據《泰國頭條新聞網》報導，為在第2輪投票中獲得更多選票，8黨聯盟的重要領導人，包括前進黨秘書長差塔瓦和皮塔本人，都在上周末與現任執政黨的重要領袖通話，8黨還嘗試與在首輪投票中投反對票或棄權票的議員通話交流，希望他們在今日舉行的第2輪投票中支持皮塔。

為泰黨黨魁崇南對19日可能出現少數派政府提名議員競選總理的情況感到擔憂。有些上議院議員明確表示「有前進黨就不會投票」。為泰黨副黨魁普湯也提到，原執政黨可能會提名新的總理候選人與皮塔競爭，原執政黨已擁有188票，再加上250名上議員的選票，足以組成少數派政府。

值得注意的是，前總理戴克辛幼女貝東丹原本也是為泰黨的總理人選之一。但她強調，支持推舉另一位為泰黨總理候選人、房產大亨斯雷塔，是因為他有能力在短時間內解決經濟等方面的問題。

據泰國《曼谷郵報》18日報導，斯雷塔表示，如果贏得黨內信任，他已做好準備擔任總理。報導援引該黨消息人士的話稱，若皮塔未能再次獲得提名或未能獲得足夠票數成為總理，為泰黨將提議投票推遲至下周，屆時將提名斯雷塔競選總理。