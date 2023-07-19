七六人明星中鋒恩比德（Joel Embiid）最近受訪時的一段言論，成為媒體和球迷關注的焦點，他透露自己只想贏下總冠軍，無論是在七六人或是其他地方，恩比德似乎對於效力他隊抱持開放態度，這讓七六人總裁莫瑞（Daryl Morey）急忙出面澄清，表示恩比德並不會離開球隊。

恩比德的發言很難不引人遐想，有關這位新科MVP將被交易傳聞急速上升，為了平息爭議，莫瑞19日出面反駁恩比德離隊傳言，「他想在七六人贏球，想為費城贏得比賽。」但恩比德的頭號目標是捧起歐布萊恩盃，七六人勢必得找尋另一位巨星搭檔。

過去1年半賽季，恩比德身邊的搭檔一直是哈登（James Harden），不過後者稍早已經向七六人球團提出交易申請，預計兩人不會繼續合作下去。恩比德希望哈登能夠留隊，但根據《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）報導，聯盟其他高層皆一致認為，哈登高機率將會成為快艇一員。

恩比德沒有直接對著七六人喊出「賣我」，但依舊有不少球隊試探交易的可能性，《紐約每日新聞》報導，尼克是其中一支關注恩比德動向的球隊，並且有大量選秀籤能提供給七六人，「尼克總裁羅斯（Leon Rose）過去是恩比德的經紀人，他手上累積了不少支選秀籤，雖然其中一些受到保護而失去價值，但他在小交易時始終保持理性，沒有輕易將選秀籤送出。」