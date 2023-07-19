2024總統大選腳步逐漸逼近，今（19）日有2份民調皆顯示民進黨總統參選人賴清德支持度第一，民眾黨總統參選人柯文哲居次，國民黨總統參選人侯友宜落入第三的趨勢。資深媒體人黃揚明解讀2份民調，直言金溥聰擔任侯友宜競辦執行長後，侯友宜選情基本上沒有起色。

據《鋒燦民調中心》今公布的最新民調顯示，賴清德以支持度30.2%居冠、柯文哲25.4%，侯友宜則為15.3%。該民調也顯示，在不可能投票給賴清德的選民中，有近6成贊成非執政黨組成在野聯盟推出一組候選人。若國民黨與民眾黨在2024總統大選整合，推出一組候選人，有38.2%民眾贊同。

對此，黃揚明今在《午休不演了》節目中分析上述民調數據，並認為有將近6成民眾支持在野整合成一組人選，是具有參考價值的一份調查，且民眾黨、國民黨結合都有將近4成民眾支持，若將此與賴清德在三腳督中30.2%支持度相比，兩黨整合的支持度是處於遙遙領先的。

此外，《菱傳媒》也最新民調顯示，賴清德38.48％支持度領先柯文哲的28.34%以及侯友宜的21.29%。黃揚明認為，這2份民調都能解讀成金溥聰擔任侯友宜競辦執行長後，侯友宜選情基本上都沒有起色。

黃揚明也認為，從2份民調顯示出，侯友宜在國民黨支持度遠低於柯文哲在民眾黨的支持度以及賴清德在民進黨的支持度，其中他認為民進黨支持者非常驚人，展現了死忠性很強的凝聚力。黃揚明直言，侯友宜陷入內憂外患，不僅內部不夠團結，也吸收不到非同溫層的選票，「這對侯友宜而言是致命傷」。