香港明報報導，恒生指數成分股中，12檔漲，66檔下跌，2檔持平。東方海外漲1.74％，收報117.1港幣，是漲幅最大的成分股。信義光能跌5.09％，半日收報8.01港幣，是跌幅最大的成分股。

恒生科技指數成分股中，3檔漲，24檔下跌，3檔持平。漲幅最大的是金山軟件，半日收報33.8港幣，漲4％。跌幅最大的是嗶哩嗶哩，半日收報121.3港幣，跌4.41％。