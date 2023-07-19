香港明報報導，恒生指數成分股中，12檔漲，66檔下跌，2檔持平。東方海外漲1.74％，收報117.1港幣，是漲幅最大的成分股。信義光能跌5.09％，半日收報8.01港幣，是跌幅最大的成分股。
恒生科技指數成分股中，3檔漲，24檔下跌，3檔持平。漲幅最大的是金山軟件，半日收報33.8港幣，漲4％。跌幅最大的是嗶哩嗶哩，半日收報121.3港幣，跌4.41％。
恒生指數19日半日跌233點，跌幅為1.23％，報18,782點，大盤成交金額549億港幣。國企指數跌83點，跌幅為1.3％，報6,316點。恒生科技指數半日收報4,058點，跌1.72％。騰訊、友邦、美團拖累大盤。匯控、中移動、中海油貢獻恒指較多。
香港明報報導，恒生指數成分股中，12檔漲，66檔下跌，2檔持平。東方海外漲1.74％，收報117.1港幣，是漲幅最大的成分股。信義光能跌5.09％，半日收報8.01港幣，是跌幅最大的成分股。
恒生科技指數成分股中，3檔漲，24檔下跌，3檔持平。漲幅最大的是金山軟件，半日收報33.8港幣，漲4％。跌幅最大的是嗶哩嗶哩，半日收報121.3港幣，跌4.41％。
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