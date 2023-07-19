第7屆WBSC世界盃少棒錦標賽將於7月28日至8月6日登場，中華隊18位小將20日起將到亞太少棒場移地訓練，有最美棒球女孩之稱的「LOLO樓樓」樓季涵為U12助陣宣傳，搶先開箱試投，也讓外界一窺全台唯一少棒專屬的室內牛棚。

台南市政府指出、為確保本屆WBSC賽程期間安全，少棒球場在6月特別封館40天全面整備維護，接下來代表中華隊移地訓練，盡快適應台南場地與夜間燈光，此外，亞太成棒副球場日前也已完工並完成點收移交作業，接續在10月登場的全運會。

台南市政府表示，少棒的主、副球場已於2019年完工啟用，是台灣唯一通過世界棒壘球總會WBSC認證的少棒球場，並經過兩屆U12國際賽事考驗。這次U12賽會邀請到球速能飆出100公里的網路人氣美女LOLO擔任特派員，與吉祥物Dorky走遍台灣歷史博物館、知事官邸、七股鹽山、南美館、漁光島、孔廟、億載金城、赤崁樓及安平古堡等打卡景點，並前進亞太棒球村少棒球場帶球迷一窺球場內部。

除了請來有台灣最美棒球女孩之稱的「LOLO樓樓」為U12助陣宣傳，官方粉專也安排各縣市代表的台灣隊小將，當「每日值日生」入鏡宣傳，讓球賽主人翁為賽事盛會代言，邀請大家一起來觀賽加油。