周日（23日）為24節氣中的「大暑」，此時溫度將達到最高峰，小孟老師在臉書上提醒3類人在「大暑」這天易發生衰事並分享5禁忌，包括不宜曝曬過久、忌吃辛辣油膩食物、室內冷氣不宜開太強、忌吃冰冷食物、萬事不宜等，其中萬事不宜最為嚴重，不可祭祀、搬家、動土等，以免熱衰竭。

另外，小孟老師點名生肖鼠、雙魚座、摩羯座在「大暑」這天易發生衰事，其中生肖鼠當日需注意煞氣過重，不宜出入較陰的地方，並注意中暑；雙魚座受海王星逆行，不宜去海邊或河邊以免沖到水煞；摩羯座則是受冥王星逆行影響，注意交通事故，也需留意電子產品耗損。

【大暑5禁忌】

1、「大暑」不宜曝曬過久

「大暑」這段期間天氣將過度炎熱，因此不宜在外曝曬太久，避免紫外線過高影響皮膚組織。

2、忌辛辣與油膩食物

「大暑」這段期間不宜吃太辣的食物，若吃太辣或太油容易上火導致腸胃不順。

3、室內冷氣不宜開太強

「大暑」這段期間室內冷氣不宜開太冷，若室內、外溫差過大，容易導致頭暈發生。

4、忌吃冰冷食物

「大暑」這段期間天氣悶熱，倘若吃太冰冷食物容易頭昏腦脹，建議喝溫水。

5、「大暑」萬事不宜

「大暑」農民曆為諸事不宜，切忌不宜祭祀、搬家、動土等，以免過熱引發熱衰竭。