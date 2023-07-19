一名75歲老翁連日排出黑便，起初不以為意，直到右下腹部劇烈疼痛才掛急診，經電腦斷層檢查，發現大腸右半邊有顆惡性腫瘤，導致小腸擠壓套入迴腸，屬於「成人腸套疊」情形。大腸直腸外科醫師陳威佑指出，成年人發生腸套疊，通常伴隨其它病灶，由於初期沒有明顯症狀，若出現劇烈腹痛、血便、腸胃蠕動不順暢及腹部可摸到腫塊等情形，要盡快就醫檢查。

陳威佑在臉書粉專「大腸直腸外科 陳威佑醫師」發文表示，所謂腸套疊是指某一段腸子被推擠到另一段腸子，進而導致腹部腫脹、疼痛的情況，若沒有善加處理，就會造成腸道阻塞、附近組織壞死。

陳威佑接著指出，很多人以為腸套疊只會出現在嬰、幼兒身上，其實成年人也可能發生。一旦發生腸套疊，他表示，當務之急是進行「復位」，但根據研究統計，成人腸套疊有9成是合併其它病灶引起，因此通常還會搭配影像學檢查，確認患者情況後，再採取合適的治療方式。

如上述分享案例，陳威佑表示，該名75歲腸套疊患者，是因大腸右半邊有顆惡性腫瘤，導致小腸擠壓套入迴腸，所幸立即安排手術，切除塞住的大腸與腫瘤後，恢復情形良好。

另外，陳威佑提到，由於腸套疊初期沒有明顯症狀，若出現下列4種情況要特別警覺：

1、劇烈腹痛，尤其是腹部右下側突然且間歇性地發生，伴隨絞痛感。

2、鮮紅、黑色血便，腸套疊會壓迫到部分腸道與血管，導致腸壁、黏膜出血。

3、腸胃蠕動不順暢，由於腸套疊會造成腸道阻塞，並壓迫、擠壓到神經，因此也可能產生疼痛、腹脹、嘔吐及便祕等情形。

4、腹部可摸到腫塊，若腸套疊情形嚴重，導致腸子局部膨脹時，就有可能觸摸到腫塊。

最後，陳威佑呼籲，腸套疊屬於腹部急症，很難直接預防，不過，若平常就多留意飲食與生活習慣，維持腸道健康，就能減少腸套疊發生的機率。同時，他也提醒定期篩檢的重要性，將「預防勝於治療」的概念化為行動，就能降低疾病找上門的風險。