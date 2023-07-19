高市府觀光局將於8月19、20日舉辦「大港閱冰」活動，但因近期深陷「冰」風暴，出包的「欣豐冰店」去年曾入選「大港閱冰」推薦，讓今年活動未辦就先蒙上一塵灰，目前報名時間延期，但活動已失焦，辦不辦成了兩難。對此，觀光局坦言，正評估是否繼續舉辦。

高市知名冰店「欣豐冰店」爆出食安風波，網友抓包店家去年曾入選高市府舉辦的「大港閱冰」推薦名單。國民黨高市議員白喬茵指出，經調閱預算發現，去年大港閱冰活動花66萬，今年擴大辦理追加到200萬，動輒上百萬的活動竟說沒責任？難道用一個「暖」字就可以自動過濾掉沙門氏桿菌嗎？

今年「大港閱冰」活動計畫8月19日、20日在哈瑪星濱海一路（鼓山輪渡站前）舉辦2天市集活動，同時參與冰品評選。不過，由於有店家反映來不及報名，報名時間延長至7月31日，目前約20多家報名，並未有臨時退出情形。

不過，由於近日「冰」風暴席捲，已成為全國關注話題。「大港閱冰」是否繼續辦，也讓主辦單位頭痛。官員私下說，不希望因為單一個案讓高雄的冰店被「集體汙名化」，個人支持活動如期舉辦，而欣豐冰店今年也未報名該活動。

觀光局回應，目前活動傾向繼續舉行，但仍需要再進一步評估，若正常舉辦的話，也會與衛生局嚴加督促店家留意衛生安全條件、辦理稽查或講習，確保店家的食材、冰品符合食安標準，讓消費者到高雄安心吃冰。