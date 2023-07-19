位在台北市萬華區的青年公園，一直是當地民眾聚集活動、散步的地點。不過台北市議員應曉薇指出，園內不僅生態池沒管理，就連景觀用跳傘台也多處生鏽，更扯的是具象徵性的「花鐘」居然也停擺，質疑公園處疏於維護。公園處表示，生態池與民間協會簽訂備忘錄共同維護，跳傘台則是預計明年重新上漆，花鐘則是預計7月底完成修復。

萬華區青年公園佔地24.7公頃，是台北市內第4大的公園，園內除了既有的公園相關設施外，也設有各式球場，由於幅員遼闊，儼然成為附近居民散步、運動的重點活動場所，每天都會有數百名附近的民眾前來活動。

不過在地議員應曉薇表示，她日前在青年公園進行會勘時，發現園內維護狀況不佳，不僅生態池缺乏管理導致髒亂，景觀用跳傘台也因為年久失修而繡跡斑斑，就連青年公園相當具代表性的「花鐘」設施也停止走時，呈現停擺的狀況。

應曉薇表示，她與服務團隊時常在青年公園舉辦會勘，對於園內設施要求公園處改善時，不是一個口令才一個動作被動執行，就是把公園當皮球踢給其他單位。

應曉薇說，公園內每天有許多市民、孩子前來，市府應提供更安全、美麗、便民的公園，已要求相關局處一星期內改善完成。應曉薇建議台北市長蔣萬安，可以在青年公園辦理大型花卉展覽，帶動人潮、促進萬華經濟。

公園處則說明，青年公園內的生態池維護部分，有與荒野保護協會簽訂合作備忘錄，時間是2021年至2024年，在公園內形塑自然生態環境為目的共同營造，池域分上、中、下游分區段、分階段營造，目前上游規劃為生態保育區，荒野保護協會以原生植物來營造此區生態環境，每日都有青年志工隊會巡守與維護，中、下游持續規劃中。

至於針對生鏽的景觀用跳傘台，以及停止走時的花鐘，公園處則表示，跳傘台已經預計納入明年度的修繕工程，將會重新上漆；至於花鐘的部分，經過初步檢查後應為時鐘馬達故障，目前已經在洽詢專業廠商進行維修報價，預計於7月底就會修復完成。