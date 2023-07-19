林雅慧認為，要觀察後續公告的財報獲利能否跟上股票漲幅。以台股大盤來看，目前本益比在16倍左右，已高於歷史均值13-14倍，對於打入AI主流供應鏈的業績成長股，本益比或許能拉高到25倍左右！長期來看，目前科技業AI滲透率才只有1%，據此長期的商機依然看好！

林雅慧表示，房地產在美國和日本都牽動其下半年的景氣表現，但台灣，由於央行每次只升息半碼，相較於FED利率已升至5-5.25%，台灣利率仍然相對偏低，雖然有囤房稅及平均地權條例等因素，但資金回流和高資產族群需求，依然支持台灣房地產的需求！

林雅慧補充，雖然美國科技股是今年上半年主流，但日本與歐洲的企業獲利明顯轉佳，而整體股市的本益比仍還在歷史平均值附近，因此就價值面來看，歐洲與日本這兩地在今年仍有投資機會；至於亞太(不含日本)與其他新興市場，關鍵仍要看中國經濟復甦的力道而定。就目前的企業獲利預期來看，東協以外的亞太(不含日本)市場，在明年都有雙位數以上的企業獲利預期，因此手中有相關資產的投資人，可以趁相對低點的時候持續分批買入投資，保持耐心以迎接明年可能的收穫。

至於在債市方面，林雅慧指出，由於聯準會在7月可能再次升息，加以固定收益資產的收益率已來到相當吸引人的水位，特別是亞洲與美國的投資等級債券，現在的殖利率都在5%以上，收益率是過去10年來最好的狀態；此外，美國非投資等級債目前的殖利率也有8~9%不等，因此，只要未來聯準會暫停升息或是降息，這些優質的固定收益資產反而可以替投資人創造「價格」與「收益」上的雙重優勢，亞洲優質固定收益資產有望吸引資金進駐。建議投資人可用多元化配置高股息股票與優質債券的方式，掌握下半年的多元收益機會。