超過150名桃園航空城徵收戶，19日上午齊聚航空城聯合服務中心，集體舉牌高聲陳情。（蔡明亘攝）

桃園市地政局副局長黃建華19日收下航空城安置戶們的陳情書。（蔡明亘攝）

桃園市政府19日舉行航空城安置住宅抽籤暨配售說明會，說明抽籤與配售流程。（蔡明亘攝）

桃園市政府今舉行航空城安置住宅抽籤暨配售說明會，約150名徵收戶在現場提出「4大訴求」陳情，民代也要求公開財務資訊，籲市府別「以民徵利」，要「還利於民」。地政局表示，物價上漲影響，現每坪20至22萬元的價格包含建物與土地價格，已是優惠折扣，桃園市長張善政也允諾預計7月底前公布補償費增加政策。

超過150名徵收戶，今早齊聚航空城聯合服務中心，集體舉牌高聲陳情，提訴求包括「降低安置住宅配售價格，實踐居住正義」、「全面提高建物補償費，以符合重建價格」、「提高房租補助費，加發至配地重建完成時」及「加速配地完成，早日安居樂業」，現場也遞交陳情書由地政局副局長黃建華收下。

桃園航空城地方促進會理事長林有財指出，安置住宅價格暴漲，徵收戶根本買不起，政府預計提高建物拆遷補償也未核定，讓人感到重建之路艱難，前桃園市長鄭文燦曾說每坪18至20萬元，現卻漲至每坪20至22萬元，對徵收戶非常不友善。

林有財說，鄭文燦曾說總補償費只要低於最小房型安置住宅，政府會補貼差額，但現規定補貼對象僅限補償費低於500萬元者，最小房型至少600萬元以上，形同限縮補貼對象，增加弱勢族群負擔。安置住宅的土地不能以權利價值折抵，須將土地補償費換成現金補償，並以現金購買安置住宅，但紅單交易已是補償費的3倍，形同政府變相鼓勵紅單交易。

市議員游吾和提出，應公布安置住宅建設經費，包括開發成本、選配人員、公開標售等財務計算，都要公開透明讓徵收戶瞭解。民眾買安置住宅是要安身立命的家，政府不該以投資心態對待徵收戶、將物價上漲加諸在人民身上，讓市民背債重建家園，盼權責單位將公開經費讓徵收戶心服口服，否則真的難以接受。

「政府不該以民徵利，要還利於民！」市議員徐其萬表示，安置住宅價格一再提高，建物補償評點從12.2調至14.7，今年7月更將調到超過16，應以新物價指數還利於徵收戶。此外，差額減收門檻為領取補償費500萬元以下者，非常不符徵收戶現況，要求提高到600至650萬元間才合情合理。

對此，黃建華回應，安置住宅採公開發包並由合格廠商施作，建物價格採實際發包價錢計算，一般住宅價格都會包含建物與土地價格，經歷任市府考量，已用相當優惠折扣計算，最後才形成目前公布的每坪20至22萬元。

黃建華坦言，航空城計畫經過多年，原發包興建安置住宅價格，與最後廠商透過仲裁程序得到調整後的價格不同，才有價格上漲情形。市府注意到物價波動影響，張善政上任後針對調整補償費積極研議，相關局處也要求補充說明與數據，要讓真正有重建需求的民眾受惠，張善政預計7月底前公布相關政策。

住宅發展處長莊敬權說，安置住宅透過公共工程採購，標準契約範本允許物調，不得不承認近年物調高，關於安置住宅的成本細節，驗收時都會有決算，數據清楚禁得起考驗。安置住宅選料嚴謹，包括氣密窗、綠建築、智慧建築、耐震與易漏水處保固等，另外道路與5大管線，目前廠商都已報價，若沒處理好拿不到使照，就無法點交，他強調「有把握讓民眾居住時才會讓人付錢」。

差額減收部分，地政局航空城開發科長吳宏霖解釋，除門檻500萬外，民眾還可觀察起點計算，是依與建物有關的救濟金、自拆獎勵金等加總，未來若領有其他補助，不會列入計算。差額減收政策是照顧補償費較低的搬遷戶，讓他們也能買到最小房型，去年原訂打8折，今年則拍板打5折。

黃建華強調，市府與民航局不會以建商思維為民眾提供安置住宅，定會公布整體財務結構，儘管增加配售價格，市府也不會有營收。另配地是以開發後的評定價格作基礎計算，但在安置住宅計算過程，取得土地的價格，遠比開發後價格低得多，盡量利用土地價格完成政策目標。他坦言，安置住宅興建財務狀況虧損，部分安置宅1樓有店面，未來會與民眾未選購剩下的房屋，一起公開標售，盼盡量弭平虧損。