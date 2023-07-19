在護理人員的照顧下，彭奶奶恢復良好，也能自行扶物行走。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

彭奶奶覺得與觀世音菩薩最有緣分，讓她可以重獲心中的平靜。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

「只要看到觀世音菩薩，就覺得心中很平靜，我想這是一種緣分吧！」苗栗縣72歲彭奶奶是南勢護理之家的住民，因疾病問題已有近兩年無法到廟宇參拜，讓她心中有些許遺憾。在得知彭奶奶的心願後，社工與護理師特別安排圓夢之旅，帶著她前往三義佛頂山參拜，看見心念已久的觀世音菩薩法像，讓彭奶奶感動又開心。

大千醫療社團法人附設南勢護理之家護理長蘇家慧表示，彭奶奶是在兩年前入住到南勢護理之家，當時因為身體狀況不佳且下肢行走能力差，加上在家中無法自行移位、翻身，導致尾骶骨有一處近5公分的三級壓傷，因此來到南勢護理之家接受照顧。

在護理人員悉心照護及積極復健運動之下，彭奶奶的傷口順利痊癒，身體狀況逐漸恢復，同時也可以扶著物品短暫行走。

由於彭奶奶早年因婚姻問題而獨身一人，宗教信仰因此成為她重要的心靈寄託，在工作閒暇之餘，她喜歡和朋友到各地廟宇參拜，除了放鬆心情，也享受廟宇中的寧靜與平和。其中，彭奶奶覺得自己與觀世音菩薩最有緣分，因為每次參拜時，似乎能與觀世音菩薩有所共鳴，讓她能忘記許多繁雜的事物，重新獲得心中的平靜。

蘇家慧說，看到彭奶奶身體恢復狀況良好，且得知她希望能再次到廟宇參拜，因此特別為她安排此次的圓夢之旅。活動當天彭奶奶用虔誠的心向每尊佛像致敬，當來到觀世音菩薩面前時，彭奶奶駐足凝望許久，臉上滿是喜悅的笑容。

蘇家慧表示，南勢護理之家不只是照顧每位住民的健康，也希望能關懷他們的心，期望繼續藉由圓夢活動，幫助他們實現心中的夢想。