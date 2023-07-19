劉德華將創設出一個獨特的藝術空間，花許多時間與團隊製作而成。（台灣映藝提供）

劉德華將創設出一個獨特的藝術空間。（台灣映藝提供）

61歲天王劉德華（華仔）出道42年，曾參與及製作出眾多膾炙人口的經典影視及音樂作品，他在文化領域的多元身份亦得到大眾的認可。此次劉德華步履不停，又將做出新的嘗試。

這次他將多年累積的演藝光芒，轉化成全新層面的藝術能量，創設出一個獨特的藝術空間「1／X劉德華的藝術空間」。劉德華自言：「我需要的只是一個空間，而不是一個展覽。」故此，這次的藝術空間有別於一般藝術展，當中的藝術作品是由劉德華與多位風格迥異的青年藝術家互相融合，嘗試多樣的藝術形式，亦與他們在思想、藝術上進行碰撞、融合，共同創造出屬於二人獨樹一幟的心血結晶，從而造就了這個獨特的藝術空間。

展覽將於8月25日至9月9日於香港展出，活用了西九龍文化區藝術公園自由空間FREESPACE的整座建築物，從地面入口到二樓，一直延伸至戶外的露天平台；以不同形式及主題的藝術作品，鋪陳出一條感動心靈的藝術路徑。當中作品包括了劉德華親身參與不同作品的創作，讓觀眾可藉此更深入了解華仔的藝術世界。