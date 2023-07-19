民進黨總統參選人、副總統賴清德總統大選「挺台灣應援曲」週日全代會中率先亮相，接著在百工百業及各地後援會及立委參選人造勢場都會強力放送，訴求團隊合作精神，大家都是台灣隊的一員。

賴清德選舉「挺台灣應援曲」，週日全代會介紹參選人時強力放送，由於曲風鏗鏘有力，現場氣氛嗨到最高點。

民進黨發言人張志豪表示，全代會整場以棒球意象作為主題，串場及背景音樂也很棒球風，尤其在介紹立委參選人出場的橋段，搭配輕快曲風RAP節奏，可說是活力滿點，吸引全場目光，絕無冷場。

他說，這首『挺台灣應援曲』，詞曲及演唱是許大俠、魏買加(RAP詞)，編曲是JohnnyB，製作人小番薯，監製小周老師，除了在全代會首發外，接著在百工百業及各地後援會及立委參選人造勢場都會強力放送，訴求團隊合作精神，大家都是台灣隊的一員，勇敢出擊，一起Team Taiwan挺台灣，達成總統勝選、國會過半的總目標。