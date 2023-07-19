北苗市場日照中心「鈣質保建」健康講座，增進長者和家屬老年營養知識。（部苗醫院提供／李京昇苗栗傳真）

鈣質是身體含量最多、最重要的礦物質，也是人體建構骨骼及牙齒的主要成分，但是隨著年紀增長，體內鈣的流失速度也會加快。為能增進對補鈣的認識和健康，部苗附設北苗市場日照中心17日舉辦「『鈣』世英雄」活動，安排「鈣質保健」健康講座、及DIY富含鈣營養成分的布丁，活動還邀請家屬參與，陪伴長者一起當「鈣」世英雄。

此次活動，首先由營養專家林葳主講「鈣質保健」健康講座，接著帶領陪同長者們和家屬，一起進行手作布丁DIY，將保健知識的宣導透過手作過程進行操作，讓大家動手又動腦，同時又有美味的布丁可以當點心吃，補充鈣質與蛋白質。

林葳建議大家，平日就可以使用家裡容易取得的食材，像是用雞蛋和鮮奶為主要材料，就能簡單做出含高鈣及高蛋白質的布丁。

衛福部苗栗醫院附設北苗市場日照中心護理師黃雅祺表示，北苗市場日照中心在社區提供失能者或失智症者日間收托服務，受托長者平均年齡落在75到85歲之間，也有少數幾位是90歲高齡，為了讓長者在日照中心能補充足夠的鈣質，點心時間會安排牛奶、豆漿，或是熬煮小魚粥、菇菇豆腐湯等，幫助長者多攝取鈣質。

黃雅祺指出，根據國民健康署「國民營養健康狀況調查」發現，有高達8到9成國人每日乳品類攝取不足1份，普遍有缺鈣狀況。

缺乏鈣質最常見的風險是骨質疏鬆症，骨頭因疏鬆而變薄、變脆弱、容易造成骨折，另外，也會造成其他器官的影響，像是缺鈣使得肌肉不自覺緊繃、容易抽筋，或是讓牙齒變得比較鬆軟、容易蛀牙，另外，鈣離子也是重要神經代謝元素，若缺乏鈣質會使得自律神經失調、容易導致失眠等，因此補充足夠的鈣質，是極需重視的保健議題。

部苗李明輝院長表示，感謝日照中心同仁用心規劃，藉由這次活動，除了向家屬宣達老年營養知識外，也讓長者參與學習，非常有意義。

他建議大家，像是今天講師示範的布丁DIY，家屬也可以帶長者在家一起做，既可以增加雙方的互動、也可以讓長者有成就感，又可享用健康美味布丁補充鈣質與蛋白質，一舉數得好處多。