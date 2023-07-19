《木曜4超玩》日前發布一日系列的新影片，主角正是「最美里長」陳紫渝，當時在影片吐露擇偶條件的她，如今竟傳出熱戀一名涂姓員警，讓所有網友直呼心碎了。

陳紫渝在影片中提及身為一名里長，若能盡能力幫忙到里民，看到對方開心，心情自然也會很好，讓主持人邰智源在影片中以「童話中的小公主」形容她，讓她害羞直呼：「沒有這麼好，盡力」，接著話鋒一轉聊起感情觀，當時她被問到「如果想要認識妳的男生，大妳大概33歲，這樣可以嗎？」她則表示：「其實我覺得年齡沒有什麼關係啊」，態度可以說是相當大方」，此影片短短時間突破百萬人瀏覽。

《一日系列第一百九十三集》來找「最美里長」紫渝啦！帶邰哥一起了解地方大小事 - 一日里長。（影片／木曜4超玩Youtube）

沒想到影片上架12天，陳紫渝便認戀涂姓員警，讓許多網友都心碎了，紛紛留言：「有男友了啦，各位宅男別再幻想了」、「死會了，被警察約談了」、「原來有男友了，心碎了」，但許多人還是把重點放在她工作上，紛紛大讚：「對於自己的職位事務上認真又不馬虎，是一個好的里長典範」、「紫瑜穩重又溫柔的聲音，其實不止是顏值高談吐也很有氣質」。