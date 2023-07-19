彰化縣不僅是全國唯一沒火葬場的縣市，就連殯儀館、禮儀廳等設施都屈指可數，員林市公所透過民調選定東區「第二公墓」興建禮儀廳，引發當地居民反對，甚至成立自救會發動抗爭，由於溝通未果21日將3度到公所前抗議；公所表示，希望能與自救會理性溝通，強調對的事情會繼續堅持。

員林市總人口數達12.5萬人，卻沒有禮儀廳設施，必需到鄰近社頭、田中，甚至彰化市辦理治喪事宜，公所原本有屬意興建的場域，但面對不同區域的市民代表、里長等人的關切，最終協商以民調方式決定地點，尊重民意。

今年4月公所委託民調公司調查，由東山埔第二公墓區以33.6％最高，公所依相關辦法將在第二公墓推動興建禮儀廳，不過消息傳出引發地方反彈，前後已發動2波抗議，自救會認為公所仍執意推動，影響居民生活、東山國小教學品質等，21日將發動第3波抗議。

不過地方盛傳，參與抗爭的鄉親很多不是當地人，甚至有傳聞是當地企業家提供支援，動員里長、員工等發動抗爭，日前自救會認為民調公司黑箱，還到地檢按鈴告民調公司，究竟員林生命禮儀廳是否蓋得成，備受地方矚目。

公所表示，有積極與自救會溝通，包括規畫方向、位置、回饋、福利等等，強調新式禮儀廳就像公園一樣，有完善的綠美化，完整的服務方便家屬辦理相關事宜，不樂見透過陳抗的方式陳情，希望能持續與自救會理性溝通協調。

據了解，目前彰化縣內僅有彰化市、和美、田中、北斗設有殯儀館，線西、伸港、社頭、二水則有禮儀廳。縣內有多個鄉鎮都打算申請興建禮儀廳，但看到員林鬧得沸沸揚揚，現在都不敢張揚，深怕一曝光就引發地方抗爭。