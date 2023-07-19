台東市一名現年70歲的張姓男子於去年10月餵食犬隻時滲入農藥，導致該犬隻中毒死亡，事後辯稱犬隻瘦小可憐，方才幫其進行安樂死。經台東地院審理，法官從影片中尚可查看小狗神態正常，甚至不斷向正要餵食的張男開心搖尾，因此認定張男餵食毒物早有預謀，最終判張男2月有期徒刑，並科罰金27萬，不予緩刑。

根據判決書，張男於2022年10月間將農藥滲入便當後拿來餵食犬隻，犬隻吃後未至3分鐘，隨即出現跛行、尾巴下垂，甚至倒下抽搐等情形，最後死亡。待飼主吳姓男子返回住址時，發現愛犬躺在倉庫前的草皮上一動不動，一旁還有吃剩的殘渣廚餘，因此當即懷疑愛犬是遭人餵毒，隨即報警處理。警方於現場將便當作為證物帶回，送驗後亦檢出含有氨基甲酸鹽成分之農藥。

經警方傳喚時，張男辯稱，他對於廚餘含有毒物並不知情，否認毒害犬隻。直至台東地院接手審理，張男方才坦承犯行，卻稱看狗很可憐，這麼小隻在流浪，這麼瘦小，幫牠安樂死。」

台東地院經審查，從監視器畫面中尚可查看犬隻遭毒殺前神態、動作均屬正常，甚至還不斷向餵食的張男開心搖尾，直至服食毒物後隨即出現跛行、尾巴下垂，甚至抽搐，難認被害犬隻有何張男所述瘦小健康狀態不良之情形，認定張男犯案動機並非秉持善心。

法官強調，若張男認為犬隻可憐，大可將其帶回領養或送交其他具照顧能力者，未料卻竟反而餵食毒物，以主權者姿態擅忘奪定其他動物之生命存否，次絕非善心之士見流浪狗可憐所採取之合理行動。

經台東地院最終審理，審酌張男所述避重就輕，且直至法院準備程序中，見檢察官起訴書具體求以重型後方才坦承犯罪，犯後態度僅能評價為「尚可」而非「良好」，因此判2月有期徒刑，並科罰金27萬元，不予緩刑。

我國於2017 年2 月執行零撲殺政策，針對流浪動物，不再執行安樂死。依據動保法規定，民眾若有對寵物執行安樂死之必要，原則上須經由獸師執行，且過程中應讓動物以最少痛苦的人道方式進行。

另，動保法亦有規定，若違反規定宰殺動物，導致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，處2 年以下有期徒刑或拘役，併科20 萬元以上、200 萬元以下罰金。