林鈺婷與學員們合影留念。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

甫獲第34屆金曲獎「最佳客語專輯獎」山狗大後生樂團主唱林鈺婷，18日應邀至苗栗縣政府文化觀光局舉辦的「推動客語為通行語工作坊」演講，分享她在音樂創作等各領域推動客家文化的經驗，呼籲更多人加入講客行列，一起傳承客家文化，讓更多人看見客家新世代。

林鈺婷從小熱愛音樂歌唱，在樂隊及合唱團學習良多，2008年進入山狗大後生樂團，擔任團長及主唱，追隨顏志文老師學習音樂，開啟音樂創作更寬廣道路，屢獲佳績表現傑出，與山狗大樂團分別在2012年以《禾浪》、2014年以《簷頭下》入圍金曲獎最佳客語專輯獎。

今年2023年金曲獎除了客語創作歌曲受到肯定之外，歌唱實力也被評審團聽見，雙料入圍最佳客語歌手獎及最佳客語專輯獎，最後，《簷風謠》眾望所歸，獲得第34屆金曲獎最佳客語專輯獎。

這場由文化觀光局舉辦的客語工作坊，參加對象為縣府各局處及18鄉鎮市客語承辦人，此次林鈺婷以《看見新世代客家》為題，分享她在音樂創作、廣播主持、戲劇配音演出或者是課程講座，如何堅持地耕耘推動客語文化。

她也在現場並高歌此次獲得金曲獎最佳客語專輯的《簷風謠》，讓在場的人大飽耳福，感受音樂傳遞客家文化的力量，林鈺婷也期許年輕人重視母語文化，肩負起傳承客家的責任，一起為客家文化的承先啟後努力。

文化觀光局長林彥甫表示，林鈺婷客語海陸腔、四縣腔皆流利精通，除了音樂創作表現亮眼外，目前還是電視廣播主持人及配音員等，大家耳熟能詳在火車及公車上聽到的客語播音，就是她的聲音，更榮獲過客家委員會-全球客家貢獻獎-傑出貢獻獎-青年貢獻獎，成為首屆青年貢獻獎得主，在各領域推動客語文化不遺餘力，是一個橫跨音樂、廣播媒體、戲劇配音等多領域推動客語文化的推手。

林彥甫強調，期望透過林鈺婷對客語文化的熱情和執著，讓推動客語第一線的承辦人有更多的觸動或想法，注入更多的活力。文化觀光局每年都會舉辦3場次工作坊，希望透過更多交流活動，精進業務提升行動力，為推動客語為通行語更加煞猛打拚，一同為苗栗營造客語友善環境。