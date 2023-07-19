柯孟聰表示，昨天指數創高背離，並出現4938億元的黑K大量，今天持續有帶量下跌情況，投資風險提升；再以周線來觀察，現在是12629點以來走上漲主升段的第五波，而日KD及周KD都有背離情況，逐漸進入主升段滿足點，有可能進入中期修正可能，但整個波段尚未走完，月線通常第9個月才會做修正，加上多頭市場通常撐到中秋，之後才會慢慢形成長線回檔，因此，預期中秋前處在高檔巨幅震盪格局，而大盤累計相當大的漲幅，逢高獲利回吐壓力大，長線波段走完後中秋是否變盤要特別留意。

台股之前生技、觀光輪流做頭，這波漲AI股及重電類股，重電股今天陸續出現創高後的急殺，現在要觀察緯創(3231)、廣達、台積電這些AI概念股有沒有走弱跡象，如果這些電子龍頭股表現疲乏，不利指數再過高。目前大盤的熱度雖然不會一次退燒，但先前觀光、餐飲等多頭指標股都回檔頗深，即使跌深反彈都應減碼。