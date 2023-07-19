位在花蓮南區的富里國小直排輪社成立迄今約5年，由於校內無正規且適合練習的場地，小將們把握移地訓練機會儲備實力，上半年在全國賽與縣賽中屢獲佳績，其中一位同學吳姿妤還代表台灣遠赴新加坡參加國際賽，是校內首位出國比賽的學生，雖然未溜進前3名，對學校及社團來說卻是難得可貴的經驗。

富里國小校長劉康正表示，校內直排輪社4、5年前在前校長柯維棟的支持下成立迄今，目前社團約有20位學生，每周六在教練陳彥偉的指導下，於校內活動中心練習溜滑技巧，也會到玉里鎮上與他校學生交流、切磋，由於南區缺乏較正規且能模擬賽事的練習場域，社團有時也會前往花蓮移地訓練。

直排輪社的小將們雖然身處偏鄉，練習資源較為不足，但他們卻把握每次的練習、交流跟移地訓練的機會，儲備自己的實力，今年上半年參加總統盃全國溜冰錦標賽，榮獲1金、1銀、1銅後，接著又在縣長盃極限運動錦標賽錦標賽拿下2金、1銀、3銅，另外也在理事長盃全國溜冰錦標賽奪下1銀2銅的佳績。

特別的是，今年將升國中的吳姿妤，在國小生涯最後階段還代表台灣到新加坡參加「ASEAN international slalom championship東盟賽」，是該校首位出國比賽且進入決賽的直排輪選手，雖然最後未擠進前3名，對校方、社團及同學來說卻是永生難忘的經驗。

劉康正感謝陳彥偉透過專業指導增加孩子們的毅力及抗壓性，並提供多元展能的機會讓學生獲得可貴的經驗，另外也謝謝家長的支持，無私地陪伴孩子參加比賽並替其加油打氣，讓孩子們能創造如此豐碩的佳績，不僅為自己及學校爭光，也為富里鄉爭取榮譽。

富里鄉長江東成見富里孩子的優異表現，特別頒發獎狀與獎金給得獎的學生，其中冠軍為3000元、亞軍2000元、殿軍1000元；代表會則發放給前三名3000元至1000元不等的禮券。

江東成表示，富里鄉雖是偏鄉，但鄉裡的國、中小學子參賽卻常常得勝，可見師生的努力及家長的重視，才能讓孩子在城鄉差距大的環境脫穎而出，希望富里的孩子未來能再接再厲，持續發光。