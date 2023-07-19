X-STORE 7為全台首家沒有母店相鄰的X-STORE，賣場無須店員長時間進駐。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

全家「智能咖啡機設備」目前共計設置127座機台、導入123家店舖，減少民眾排隊時間。（全家提供／朱世凱台北傳真）

AI科技正夯，7-11連六年以一年一店的速度推出6間未來超商X-STORE，今（19日）宣布與工業技術研究院合作，藉由「OPEN POINT生態圈」串聯工研院「拿了就走解決方案（Grab ＆ Go System Service）」，以易體驗、可複製、高營運三大特色，打造全台首家24小時開張、沒有母店相鄰的拿了就走無人超商「X-STORE 7」。

顧客走進X-STORE 7入口閘道，持智慧手機開啟OPEN POINT APP內X-STORE的專屬QR Code，完成掃碼即可快速入店體驗，藉由人機綁定匿名式追蹤消費行為，透過「影像(Image)」、「重量(Weight sensor device)」、「多重感測(3D TOF(Time of flight))」3大智能系統，自動偵測、即時分析顧客從貨架上拿走的商品項目、數量，自動存入顧客專屬的雲端購物籃，離店前透過手機確認個人購物清單並完成「手機自助結帳」即可一秒離店，體驗科技帶來快速、便利、安心的購物流程。

7-11表示，自2018年起領先同業推動智慧零售實驗場域X-STORE，更成功將實驗場域中的智能服務擴散到全台超過1600個據點滿足商圈需求，累計吸引超過4000萬人次體驗，如自助結帳導入高來客門市、智FUN機導入封閉型商圈等。此次首度藉由X-STORE跨界與工研院合作，耗時半年進行系統模組的訓練，藉由10坪的賣場空間實踐全台首家拿了就走的智慧超商X-STORE 7。

7-11「X-STORE 7」為目前全台坪數最小的X-STORE，進駐新竹工研院89館宿舍內，店內提供超過300款商品，商品結構多元豐富，從鮮食、麵包、乳飲品、零食、糖果、日用品到保健食品，甚至連地方特色名特產、CITY CAFE現煮咖啡都買得到。10坪空間服務近千名工研院員工，等同每坪服務百人，自6月試營運至今已吸引超過2000人次體驗，預估將是未來超商高營運、可獲利的經營模式，有機會進駐無法開獨立店的商業辦公大樓、校園商圈等封閉型商圈。

X-STORE 7於10坪賣場天花板上安裝超過30座影像追蹤感應器，以「隱」像追蹤技術匿名式掌握消費者入店後的購物行為，15台IOT智能貨架陳列超過300款商品選擇，全店智能貨架共搭載超過1300個重量感測器，與超過3000組多重感測器，可即時偵測消費者拿走／放回的商品項目與數量，過程中透過AI、IOT組成的AIOT多重感測系統，經過SMA(search monitor application)系統進行資訊數據重組、演算，進行人流熱點分析、確認購物需求。

「X-STORE 7」只要1位店員即可開張營運，門市賣場無須店員長時間進駐，店長可藉由智能貨架、智能台帳系統、人流熱點分析，遠端即時監測店內商品庫存、銷售狀況、人流熱點，還能有效調度人力、機動性補貨，並持續優化商品結構掌握商機；此外，為打造有溫度的智能零售體驗，店內更首度引進品牌新打造的AI虛擬店員，應用AI模型以影像展演的方式，回覆顧客基本的商品、服務、活動等問題，若有更深入的顧客提問將切換第二模式，遠端進行真人互動。

全家便利商店因應環境趨勢，積極布局科技零售，持續測試可複製性高、減輕店舖勞務、增進消費體驗的科技設備；目前主要以「NExT POS系統」、「智能咖啡機」、「智能販賣機」與「全智能EC智取櫃」4項科技設備持續擴大測試導入。

全家收銀機NExT POS系統2022年進行全面更新，不僅配備直式螢幕的全新系統介面，更有自助結帳、影像辨識及語音查詢等功能，將有助減緩店舖勞務並有效提升顧客體驗。此外，「自助結帳設備」亦隨NExT POS系統進行全面升級，目前導入35座機台進行測試，設置店點多以科技廠區、學區、辦公型商圈等瞬間來客數高的店舖為主，並提供多元支付管道，廣受年輕消費客群喜愛。

另外，為緩解尖峰人流，全家自109年起陸續導入「智能咖啡機設備」，目前共計設置127座機台、導入123家店舖，消費者可自助兌換全家APP隨買跨店取中購買的咖啡，協助店舖尖峰時刻人潮分流、減少消費者排隊等候時間；此外，亦於大型科技廠區、辦公商圈導入「左右雙溫層智能販賣機」，兩側分別為4℃、18℃不同溫層，可陳列包含鮮食、小吃、飲料、餅乾、泡麵等超過80款商品供消費者選擇，亦可進行商品客製化，並支援多元支付；目前導入超過60座機台。

同時因應網購風潮盛行，全家於2022年推出「全智能EC智取櫃」，配備常溫冷凍雙溫層，並提供自助寄、取、收送服務，目前已導入至16間店舖，提供小賣家、網購族多元又快速的寄取件方式。