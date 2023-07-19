苗栗縣後龍鎮公所為孚鎮民及弱勢民眾需求，向後龍鎮農會申貸1億3千多萬元興建第2座鎮立靈骨塔，取名為聚善堂，已在日前取得使用及啟用執照，19日，後龍鎮長謝清輝主持鎮塔地藏王菩薩、土地公及諸神祇開光儀式，下午正式開放入塔，首期工程共設置6920個櫃位，已被訂購2400個櫃位，未來，謝清輝準備整修祭奠廳，提供弱勢民眾免費使用。
後龍鎮立公墓公園，臨鄰台1線旁，占地相當寬廣，公園背山面海，正對後龍溪出海口，公園兩側分別有南勢溪及後龍溪通過，是風水專家口中的靈水福地，先前後龍鎮公所興建首座靈骨塔「聚福堂」櫃位即將額滿下，前後龍鎮長朱秋隆規畫興建第2座納骨塔「聚善堂」以鎮公所興利事業項目向縣府申請起造，2021年動工，今年完工並完成驗收後，先後於6月底及7月初獲得縣府核發使用及啟用執照。
聚善堂興建斥資1億3千多萬元，共有4層樓，3萬1千多個櫃位，第1期工程在1樓，規劃骨灰位6920個，骨骸位289個，已在年初先行開放民眾參觀選位，目前已有2400個櫃位被訂購。
鎮公所取得縣府核發的啟用執照後，19日上午由鎮長謝清輝主持鎮塔地藏王菩薩及土地公等神祇開光典禮，開光儀式完成後，下午就正式開放已購買櫃位民眾奉先人骨灰入祀，鎮公所表示，首批入塔的有5人，成為新靈骨塔的最新住戶。
謝清輝表示，為應第2靈骨塔興建完成，同時已將全部停車場、車道重新建置完成，未來，鎮公所將繼續將原有牌位區等建築，重新整修成祭奠區，除了提供一般民眾公祭使用，中低收入等弱勢家庭更可以免費申請使用，讓鎮民有全新而且全面的殯葬服務。
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