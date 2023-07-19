▲基隆市環保局於官網之公告，民眾欲知計畫詳情可下載完整計畫書了解。（翻攝畫面／徐佑昇基隆傳真）

基隆市長謝國樑主打的「公益青年電動機車」政策，於18日在基隆市環保局官網貼出公告與計畫，有民眾以為已可開始申請，紛紛詢問要去哪申辦。對此環保局回應，目前僅開放電動機車業者加入計畫，只要符合計畫規定，不限廠牌均可提出車款申請。預計8月下旬前會公布通過審查的廠牌，若開放民眾申請時，會再行公告。

基市府為使青年就業減輕購置交通工具的負擔，以及達到減碳綠色運具的目標，將推行「公益青年就業電動機車補助計畫」，日前已在議會通過相關預算。而該計畫書的內容18日已在環保局的官網公告，有民眾發現並分享，詢問是否已經可以開始申請青年電動機車補助。

對此環保局長馬仲豪回應，目前是先將公益青年電動機車的完整計畫公告，但現階段僅開放電動機車廠商端申請，至於民眾開放申請的日程，會再另行公告。

而針對可申請廠商是否有特定廠牌的部分，馬則回應，補助計畫並無指定特定廠牌，符合要件廠商皆可提出車款進行審查後，參與補助計畫。目前規畫在8月下旬前會再行公告通過審查的電動機車廠牌。

目前根據計畫內容，參加申請者必須汰換至少是2019年12月31日前出廠的燃油機車換購電動機車，且在12000名額以內，可享有中央及市政府補助合計4萬元。申請者本人則必須要是1989至2003年出生，且於2019年12月31日前設籍基隆且連續在籍，並須於獲得補助起連續5年，每年完成在基隆市至少4小時以上的公益服務等條件才能申請。

計畫並指出，補助對象將分階段開放申請，會優先針對中低及低收入戶之青年；而後依序為計畫公告前、後有志願服務記錄冊或公益時數證明之青年；最後是加入公益服務並符合計畫之青年。各階段的補助開放申請時間，亦將另行公告。