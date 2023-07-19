國立高雄大學建築學系日前舉辦「2023尋找飄飄島－高中職生暑期建築體驗營」，圖為與會成員討論設計方案。（高雄大學提供／林瑞益高雄傳真）

台灣四面環海，國立高雄大學建築學系日前參加「2023尋找飄飄島－高中職生暑期建築體驗營」，學生透過腦力激盪，設計出「水上漂浮島嶼空間」，並透過AVR技術體驗作品。校方希望藉此活動吸引學子加入建築系的行列。

由於少子化的關係，高雄大學雖然是國立大學，仍不敢大意，積極透過體驗營活動，盼能吸引高中、高職生的目光。

今年營隊主題為尋找飄飄島，老師引導學生創造水上漂流空間，激發學生對於建築設計創作的興趣。營隊總召、高雄大學建築學系教師蔡寧與馬瑜嬪表示，隨著全球的氣候劇烈變化，冰山溶解，海水上升，且台灣是一個四面環海的國家，如何與水和平共存更是一個重要的未來性議題。

蔡寧等人也強調，建築學系的設計課中，創意並非只是空中樓閣，更必須付諸實踐，活動最後透過建築評圖活動讓學員練習表達能力，在成果發表中，與高雄市建築師公會建築師群，以及所有與會人員互動分享成果飄飄島作品。