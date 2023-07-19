苗栗縣長鍾東錦、立委徐志榮、苗栗市長邱鎮軍等人主持動土典禮。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗市嘉盛、嘉新里社區活動中心暨日照中心，在民眾引頸期盼下，7月19日展開動土開工典禮，由苗栗縣長鍾東錦、苗栗市長邱鎮軍為新建工程持鏟動土，焚香祝禱工程順利，預計2025年3月完工，期待能成為地方新地標，民眾休憩娛樂的優質場所。

嘉盛為苗栗市早期發展時的嘉志閣社區，嘉新里也因人口逐年增加，在2002年時從嘉盛里行政區畫分新增而出，但兩里長期以來缺乏做為地區里民文康育樂、學習以及集會的場所，而必須借用當地五文昌廟與五穀宮的空間使用。

苗栗市公所規畫在原「市二」市場興建活動中心，2015年開始協議價購土地、辦理都市計畫土地變更，再獲苗栗縣政府支持與幫助，同意將市場用地列為縣政重大建設幸福領航計畫-都更幸福家園計畫，完成土地變更為機關用地。

後續在苗栗市長邱鎮軍任內，積極爭取中央經費、公所編列預算等，歷經近8年的時間終完成地方的心願，實踐全市一里一活動中心的施政目標。

苗栗縣長鍾東錦、立委徐志榮、苗栗市長邱鎮軍、議員余文忠、市民代表會主席陳仁杰、社會處長楊文志以及地方代表、里長等人19日都到場參與盛會，共同持鏟動土，焚香祝禱工程順利平安，工程預計2025年3月完工，盼能成為地方的新地標。

苗栗市長邱鎮軍說，工程總經費約為7300萬元，其中獲衛生福利部補助興建經費3000萬元，將興建1棟2層樓建築物，1樓作為2里活動中心，室內面積各約為110坪，若有大型活動需求，1樓畫分隔間的隔板可打開，直接使用220坪的空間，滿足民眾休閒娛樂需求。

邱鎮軍表示，2樓規畫為日照服務中心使用，未來預計將北苗市場2樓日照中心移到嘉盛、嘉新里社區活動中心，讓市場改建，民眾採購能有更完善的空間與動線。

鍾東錦說，苗栗市公所克服困難取得用地推動社區活動中心新建計畫，公所團隊在市長邱鎮軍帶領下，積極解決民眾的問題，滿足需求，將兩里活動中心合併在一起較為熱鬧，2樓的日照中心又能同時照顧兩里的長輩，這樣的規畫十分恰當，期待完工後嘉盛、嘉新里的民眾能有優質完善的活動場所