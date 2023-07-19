已故日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠，今早10時抵達五指山國軍示範公墓，在〈千風之歌〉的樂聲中來到前總統李登輝墓前。安倍昭惠致詞表示，如今她能代表先夫實現遺願，感到非常開心。

安倍昭惠弔唁李登輝時，現場由李登輝基金會李安妮董事長夫婿賴國洲，及李登輝基金會執行長鄭睦群迎接，立法委員郭國文也特別上山陪同。

賴國洲教授在致敬儀式前說道，李安妮因身體不適而無法親自接待，僅代表其與家屬向安倍夫人及來賓致歉與致謝。安倍昭惠則在儀式結束後簡短致詞說，去年安倍前首相原本計畫來台弔唁李前總統，但後來遇上不幸事件後往生。如今她能代表先夫實現他的遺願，她感到非常開心。

他說，此外，這幾天的訪問更感受到台日的緊密關係，相信天上的李前總統與安倍前首相也正看著為兩國努力的大家，心中亦必定覺得十分欣慰。

隨後，賴國洲教授代表李安妮董事長致贈本次為安倍夫人特別客製化的木盒，裡面裝著印有李前總統與安倍前首相握手圖樣的信紙與信封。安倍昭惠則是回贈有特別意義的清酒「大和之心」(大和の心)。

該清酒的釀造米由安倍昭惠親自栽種於山口縣的土地上，然後再送致福島縣釀造。由於兩縣之間在幕末時分屬不同陣營，山口縣為「倒幕」，福島則是「挺幕」，雙方最後在戊辰戰爭正面衝突，也結下了歷史恩怨。

鄭睦群表示，因此安倍昭惠透過「原料」與「生產地」綜合的清酒「大和之心」，象徵雙方的交融與和平，也期待這樣的和平永存於日本與台灣之間。