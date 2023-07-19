台灣與紐西蘭於2013年簽署台紐經濟合作協定(ANZTEC)，2025年起紐西蘭進口液態乳關稅將由每公斤14元降至零，勢必進一步衝擊國內生乳市場。農委會表示，國產生乳年產量自2013年至2022年逐年成長。但有業者透露，面對國內剩乳問題，今年已有通路減少和酪農戶的續約，而在紐乳關稅歸零下，消費者的選擇勢必轉移，實際情況和農委會說的有所出入。

農委會表示，自2013年簽署台紐經濟合作協定後，持續向行政院爭取經費，輔導酪農提升產業效率、更新自動化設備、建立精準飼育模式，開發多元應用產品技術及擴大辦理乳牛保險制度，協助國產酪農產業因應未來紐西蘭牛乳進口零關稅的衝擊。

農委會指出，國產生乳年產量自2013年至2022年逐年成長幅度近3成，並以過去這5年的國產生乳年自給率86％為政策目標，持續穩定廠農收購合約、透過食農教育全面推廣國產鮮乳、辦理乳牛場循環再利用及強化牛隻疫病防治等措施，2023年已訂定生乳生產目標為43萬公噸。

然而不具名業者指出，今年部分通路已不再和部分酪農續約，例如義美等，甚至有酪農戶選擇離牧釋出，許多工廠也因為生乳存量飽和不再收購，過去國內平均每年生乳產量超過45萬噸，農委會說今年目標為43萬噸，不增反減。

該業者說，後年紐西蘭液態乳關稅降為零後，低價鮮乳的優勢將更為強勢，屆時國內品質和價格缺乏競爭力的業者會再淘汰一波，「是否支持本土鮮乳回歸個人選擇，但紐乳品質佳，加上價格又便宜，你是消費者會怎麼選」？