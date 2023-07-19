自稱「台灣巴菲特」涉非法吸金41億餘元的億圓富投資控股集團總裁周瑞慶，他趁關押高雄二監期間認識廖姓獄友，指示廖男出獄後成立公司招攬群眾投資虛擬貨幣，1年多吸金4000多萬，高雄地檢署偵結，依違反銀行法起訴周瑞慶、廖男在內等7人。

起訴書指出，涉非法吸金41億餘元的億圓富投資控股集團總裁周瑞慶，被判刑14年有期徒刑，他於2019年偵查期間羈押其中認識一名廖姓獄友，指示他出獄後，協助設立威芯公司，並招攬人投資虛擬貨幣（ATC幣）。

為了能操控公司營運，他還買二監的吳姓管理員（經橋頭地檢署起訴），負責傳遞錄音筆、手寫信件等物，在獄中指揮公司幹部從事違法吸金。

為了取信投資人還於新加坡ProEX虛擬貨幣交易所上架ATC幣，在買回買回投資人掛賣ATC幣，製造自由市場成交假象，這些錢則用來支付公司經營成本和購買周男會客菜，和作為零用金及支付吸金案被害者的賠償金。

去年7、8月間，許多投資人在ProEX掛賣ATC幣均無法成交，要求退款，周等人又創造新的投資方案繼續「割韭菜」，直到調查局南機站展開搜索，全案才曝光。

檢調粗估1年多以來至少吸金4000多萬元，周在檢調偵訊時，坦承犯行，廖男及其他幹部則否認參與投資吸金。

檢方綜合事證，認為「威芯公司」依法不得從事借款或收受投資、存款等工作，周瑞慶等人卻利用投資ATC貨幣方式，以保本保息、保證獲利及穩賺不賠等話術，隨吸金規模越大，影響社會金融秩序就越重大，已違反銀行法相關規定，依法將周瑞慶、廖男及公司幹部等7人起訴。