桃園市龍潭區聖亭路益園汽車代檢維修廠昨有隻獨臂台灣獼猴闖入，豈料農業局人員將其捕捉安置後卻突然死亡，引發爭議。（桃園市農業局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市龍潭區聖亭路益園汽車代檢維修廠昨有隻獨臂台灣獼猴闖入，農業局赴現場捕捉並施打1cc的鎮定劑，豈料獼猴下午卻突然死亡，外界質疑是否為鎮定劑過量才導致獼猴死亡，對此桃園市獸醫師公會理事長蕭火城出面背書表示，獸醫的判斷及操作沒有問題。該隻獼猴將送至台大解剖釐清死因。

桃園市獸醫師公會理事長、前台灣大學獸醫系老師蕭火城說，他自己經常在休閒農場、協助有需求的民眾處理猴子的事情，經了解昨天發生的狀況，捕捉方式、用藥情形皆沒有問題，使用1cc的鎮定劑且經過稀釋後用藥，用來捕捉動物非常合理。

蕭火城指出，該隻獼猴右手臂本就有斷掉過，有可能是被捕捉前身體就有內在傷害，而捕捉野生動物時，由於每個動物的體質跟緊張程度不同，必須要用鎮定劑捕捉並安置，獸醫的工作牽涉非常多專業問題及細節，不過在他看來操作過程並沒有問題。

農業局表示，因為這隻獼猴缺了右手臂，過去是否有內在或外在疾病，目前已與台大獸醫學系聯繫預約，今天下午將把獼猴的遺體送檢驗以釐清相關死因，不過檢驗時間尚未確定。