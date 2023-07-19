馬英九文教基金會邀請大陸學生來台參訪，今日上午參訪前總統馬英九的母校台大，在社會科學院參加由學生社團主辦的茶會活動。（朱紹聖攝）

馬英九文教基金會邀請大陸學生來台參訪，今日上午參訪前總統馬英九的母校台大，舉行了長達1小時的閉門茶會，全程不公開接受採訪，低調再低調。而台大前校長管中閔現身會場，這也讓主辦接待活動的台大政治系學生社團「中國大陸事務學會」受到關注。

此次參訪活動可以說完全是由社團主導的學生活動。據了解，該社團奉學校指示，在校園內都不接受訪問，學校的高層均未出席。且不同於先前各校的座談形式，此次台大的茶會現場擺放了許多該社團社員的著作，比較強調兩岸尤其是青年層面的學術交流。

另外，舉辦茶會的目的是希望雙方同學不設主題地進行自由的分組交流，台灣的師生會與陸生分組輪動，討論學術也可以話家常，或是討論此次來台的心得，沒有任何預設的主題與結論。雖然在畫面上沒有「亮點」，但該社團顯然希望能在1個小時內營造並突出學術交流的特點。

中國大陸事務學會於蘇聯解體前後的1991年登記成立，隔年由台大政治系教授石之瑜接任該社團指導老師後，才開始比較成熟運作。當時台大雖也有類似的社團如大陸社等，卻缺乏專門在學術上研究中國大陸和國際關係的學生團體，中國大陸事務學會因此孕育而生。

該社團的特色在於，只要石之瑜在國內，每周六都會舉辦讀書會，參與社員不限於台大政治系，幾乎所有北部學校對中國大陸與兩岸關係有興趣的學生，歷年來都有很多人參加，且很多人目前都已在大專院校擔任教授，學者偏多。

另外，此次參與陸生訪台團交流活動的台灣學者，當年都曾經是該社團的社員，譬如台大政治系教授左正東、助理教授郭銘傑，政大東亞所教授黃瓊萩，文化大學政治系教授鄭子真等。社團社員不只有國內的學生，也有很多國際生跟陸生參與。

畢業的社員在學術成就和國際影響力上有一定的實力。石之瑜擔任社團指導老師達30年之久，社團社員在中國研究的影響力已經擴展至世界各地，不只兩岸，還包括蒙古、韓國、澳洲、歐洲、印度、越南、印尼等，出版的中英文專著頗豐。