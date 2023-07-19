苗栗縣2023年夏季東方美人茶比賽19日由縣長鍾東錦頒獎給返鄉青農曾莉敏。（謝明俊攝）

頭份市農會三巨頭及全體理監事全力推廣頭份市優良農產品。（謝明俊攝）

頭份市農會徐陳森創新推出隨手包蜂蜜，頭份市長羅雪珠大家推薦。（謝明俊攝）

頭份市農會徐陳森創新推出隨手包蜂蜜，方便攜帶使用。（謝明俊攝）

苗栗縣2023年夏季東方美人茶評鑑賽日前結束，銅鑼鄉茶農韓順雄一舉拿下特等獎、頭等2、3等3大獎項，過去東方美人茶比賽的常勝軍頭份鄧國權茶園，以些微差距獲得第2名的頭等1獎項，19日，由苗栗縣長鍾東錦等頒發獎匾給所有得獎茶農。頭份市農會並推出創新的隨手包蜂蜜以及蜂蜜婚禮禮盒，讓大家一嘗品質最可靠的頭份蜂蜜。

苗栗縣是國內東方美人茶生產重要茶區，頭份市農會更以推廣東方美人茶而聞名，每年夏、冬2季的東方美人茶評鑑比賽更是全國東方美人茶愛好者囑目的焦點，過去多年來，在茶農全力精進製茶技術，並有許多青農加入下，東方美人茶比賽益激烈，近3年來更形成苗栗縣南北雙雄競爭場面，銅鑼鄉韓順雄對上頭份市鄧國權，雙方都是製茶老將，仍持續精進各自的製茶技術。

今年的夏季東方美人茶評鑑大賽，月前圓滿落幕，結果今年輪由韓順雄勇奪特等、頭等2、3等3大獎項，鄧國權茶園僅以些微差距拿下亞軍的頭等1，另外，銅鑼鄉的返鄉青年茶農曾莉敏、曾郁芳姐妹，也拿下頭等獎，創下青農中個人最佳成績。

頭份市農會除了東方美人茶以外，也是黑豆醬油及蜂蜜的大產區，頭份市農會以輔導契作的黑豆，委託知名醬油釀造公司所生產的黑豆醬油上市3年來已獲得許多消費者喜好。包括頭份市農會理事長徐陳森在內的多名蜂農會員，生產出品質純淨的蜂蜜，尤其是最受市場歡迎的龍眼蜜，更是供不應求，徐陳森更研發推出全新的隨手包，以小包裝的方式提供消費者可以隨身攜帶食用，並搭配堅果等甜品，推出蜂蜜婚禮禮盒，讓民眾有更多樣的選擇。